Macahel'de 2026 Bal Hasat Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Macahel'de 2026 Bal Hasat Sezonu Açıldı

Macahel\'de 2026 Bal Hasat Sezonu Açıldı
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Artvin'in Borçka ilçesindeki UNESCO Biyosfer Rezerv alanı Macahel'de 2026 bal hasat sezonu başladı.

Artvin'in Borçka ilçesindeki UNESCO Biyosfer Rezerv alanı Macahel'de 2026 yılı bal hasat sezonu düzenlenen törenle açıldı.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Biyosfer Rezerv Alanı olan Camili (Macahel) Havzası'nda 2026 yılı bal hasat sezonu düzenlenen törenle açıldı. Dünyaca ünlü Macahel balının ilk sağımının gerçekleştirildiği programa protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Artvin Ticaret Borsası öncülüğünde Borçka ilçesine bağlı Efeler Köyü'nde gerçekleştirilen programa Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Borçka Kaymakamı Emre Yeşil, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, arıcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında protokol üyeleri koruyucu kıyafetlerini giyerek kovanların başına geçti ve yeni sezonun ilk Macahel balı sağımını gerçekleştirdi. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılığın geliştirilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar da programda değerlendirildi.

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, törende yaptığı konuşmada, Artvin'in sahip olduğu doğal zenginliklerin en önemli değerlerinden birinin Macahel olduğunu belirterek "Macahel yalnızca Artvin'in değil, Türkiye'nin ve dünyanın en özel doğal alanlarından biridir. Sıfır rakımdan 4 bin metreye kadar yükselen dağlarımız, yaşamı zaman zaman zorlaştırsa da ilimizin en büyük zenginliğini oluşturuyor. Artvin'de 2 bin 700'ün üzerinde bitki türü ve bine yakın endemik bitki bulunuyor. Macahel Vadisi'nin UNESCO tarafından biyosfer rezerv alanı ilan edilmesi de bu eşsiz doğal zenginliğin en önemli göstergesidir. Valiliğimiz koordinasyonunda coğrafi işaret çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Yeni ürünlerimizin tescillenmesi için çalışmalarımız sürüyor. Coğrafi işaret, uzun ve titiz bir sürecin sonunda elde edilen önemli bir değerdir ve ürünlerimizin ekonomik değerini yaklaşık yüzde 25 artırmaktadır. Artvin bir sanayi şehri değil, tarım ve doğal üretim şehridir. Kentimizde yaklaşık bin 700 arıcılık işletmesi, 103 bin civarında koloni ve kovan bulunuyor. Geçen yıl yaklaşık bin 300 ton bal üretildi. Bu yıl yağışların etkisiyle üretimde bir miktar düşüş beklenmesine rağmen kalite açısından Artvin balı dünyanın sayılı balları arasında yer almaya devam ediyor. Macahel'deki altı köyümüzde gerçekleştirilen üretim ise ilimizin toplam bal üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyor. Bu da bölgenin arıcılık açısından ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Program, ilk bal sağımının ardından üreticilerle yapılan sohbetler ve bölgedeki arıcılık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Borçka, Unesco, Artvin, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Macahel'de 2026 Bal Hasat Sezonu Açıldı - Son Dakika

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