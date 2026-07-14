Malatya Bakırcılar Çarşısı Yeniden Hayata Döndü - Son Dakika
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Malatya Bakırcılar Çarşısı Yeniden Hayata Döndü

Malatya Bakırcılar Çarşısı Yeniden Hayata Döndü
14.07.2026 12:40
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Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören Malatya Bakırcılar Çarşısı, yeniden inşa edilerek açıldı.

Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan ve yeniden inşa edilen Malatya Bakırcılar Çarşısı eski günlerine dönüyor. Çarşıdan görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 ilimizde konutlarla birlikte, iş yerleri de tamam. Malatya'nın kalbi Bakırcılar Çarşımızda esnafımız kepenklerini açıyor. Bol, bereketli kazançlarınız olsun" mesajını verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Malatya'da ticaretin kalbinin attığı şehir merkezi, 'Merkez Çarşı Projesi' ile yerinde yeniden ayağa kalktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut GYO tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Bakırcılar Çarşısı'nda 14 bin 937 fore kazık çakılarak, zemin sağlamlaştırıldı. Ardından 5 bin 713 bağımsız bölüm, aslına uygun şekilde inşa edildi. Çarşının içerisinde yer alan Şire Pazarı'nda ise 651 fore kazık kullanılarak zemin sağlamlaştırıldı, 243 bağımsız bölüm inşa edildi. Tamamlanan iş yerleri etaplar halinde hak sahiplerine teslim ediliyor.

Bakan Kurum: "Bol, bereketli kazançlarınız olsun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şire Pazarı'ndaki yeni iş yerine taşınan çay ocağı işletmecisi Serhat Toktamış'ın görüntülerini sosyal medya hesabından, "11 ilimizde konutlarla birlikte, iş yerleri de tamam. Malatya'nın kalbi Bakırcılar Çarşımızda esnafımız kepenklerini açıyor. Bol, bereketli kazançlarınız olsun" mesajıyla paylaştı.

"Malatya'nın kalbi bakırcılar çarşımızda esnafımız kepenklerini açıyor"

13 yıldır Şire Pazarı'nda esnaflık yaptığını belirten Serhat Toktamış, depremin ardından bölgede yapılan çalışmaları anlattı: Konutlar bittikten sonra şehrin merkezini de yapmaya başladılar. Şehrin merkeziyle beraber iş yerleri de tamamlanmaya başladı. Yaşadıklarımız çok kolay şeyler değildi. Devlet her zaman yanımızdaydı zaten. Ev olarak da konut olarak da ve dükkan olarak da... Şu an rahatız. Sevenlerimiz, tanıdıklarımız geliyor. Bu alanı gerçekten gören çok mutlu oluyor. Çok şükür o günler bitti. Malatya'da umut yeniden filizlendi. Hayat yeniden başladı.

"Malatya'da daha öncesinde böyle bir kültür yoktu"

Deprem öncesindeki yapıların çok eski olduğunu belirten Toktamış, yeniden inşa edilen iş yerlerinin daha ferah olduğunu söyledi: İnan ki bu kadar beklemiyorduk. Çok güzel oldu. Malatya'da daha öncesinde böyle bir kültür yoktu. Hep eski yapılardı ama şu anda her tarafta oturabilecek, kullanabilecek alanlar oluşturulmuş. Mesela, binaların hepsinin altlarında otopark var. Müşterilerimiz gelip otoparka araçlarını park edip rahatça burada oturup çayını içebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Malatya, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Malatya Bakırcılar Çarşısı Yeniden Hayata Döndü - Son Dakika

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