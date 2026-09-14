Malatya'da Ahilik Haftası için MESOB'dan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika
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Malatya'da Ahilik Haftası için MESOB'dan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Malatya\'da Ahilik Haftası için MESOB\'dan Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu
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Ahilik Kültürü Haftası kapsamında Malatya'da MESOB tarafından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunurken, MESOB Başkanı Şevket Keskin tüm esnaf ve sanatkarların haftasını kutladı.

Ahilik Kültürü Haftası kapsamında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Törene MESOB Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Keskin, Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, esnaf odası başkanları ile esnaf odalarının yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Törende Şevket Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ahilik Kültürü Haftası'nı kutlayan Şevket Keskin, "Ahilik, dürüstlüğe, kardeşliğe, alın terine ve helal kazanca verilen değerdir. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Malatya'da Ahilik Haftası için MESOB'dan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Ahilik Haftası için MESOB'dan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika
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