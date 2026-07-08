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Büyükşehir mobil konkasörlerle hem üretiyor hem hızlı hizmet veriyor

Büyükşehir mobil konkasörlerle hem üretiyor hem hızlı hizmet veriyor
08.07.2026 12:33  Güncelleme: 12:34
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge'de kurduğu mobil konkasör tesisleriyle kırsal yolların sathi kaplama ve stabilize malzeme ihtiyacını karşılıyor. Başkan Sami Er, bugüne kadar 50 bin ton malzeme üretildiğini, yıl sonuna kadar 150 bin tona ulaşılacağını belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin üç noktasına kurulan mobil konkasörlerle hem yol yapımında kullanılan malzemelerin üretildiğini hem de maliyetsiz bir şekilde kırsalda hızlı bir şekilde hizmet verildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi, Arapgir, Kuluncak ve Pütürge'de kurduğu mobil konkasör tesislerinde kırsal yolların sathi kaplama ve stabilize malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için üretim yapıyor.

Yol yapımı ile sathi kaplama için gerekli olan mıcır ve dolgu malzemelerini doğrudan sahada üretimini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu noktada hem nakliye maliyetini ortadan kaldırıyor hem de kırsal bölgelere daha hızlı hizmet ulaştırıyor.

"Yolla ilgili çalışmalarımız titizlikle sürüyor"

Arapgir Suceyin'de kurulan mobil konkasör tesisinde incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Merkez ve kırsalda yol yapım ve bakımıyla ilgili çok hummalı bir çalışma yürütüyoruz. 95 noktada kurulan şantiyelerimizde yolla ilgili çalışmalarımız titizlikle sürüyor" dedi.

"Yıl sonuna kadar 150 bin ton malzeme üretilmiş olacak"

Mobil konkasör tesislerinde bugüne kadar 50 bin ton malzeme üretildiğini, yıl sonuna kadar 150 bin ton üretim yapılacağını kaydeden Başkan Er, "Malzemenin naklinin kolay olması için şehrimizin üç noktasına mobil konkasörler kurduk. Arapgir Suceyin, Kulucak ve Pütürge Tepehan'da kurduğumuz konkasörlerle malzemeler, daha hızlı ve maliyetsiz bir şekilde yerine ulaştırılıyor. Arkadaşlarımız bu bölgelerde hummalı bir çalışma içerisindeler. Çalışma arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 50 bin ton malzeme üretildi. Yıl sonuna kadar 150 bin tonun üzerinde malzeme üretilmiş olacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Büyükşehir mobil konkasörlerle hem üretiyor hem hızlı hizmet veriyor - Son Dakika

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