Malatya'da park ve kavşaklar çiçeklerle süslendi - Son Dakika
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Malatya'da park ve kavşaklar çiçeklerle süslendi

Malatya\'da park ve kavşaklar çiçeklerle süslendi
13.06.2026 12:36  Güncelleme: 12:41
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini artırmak amacıyla 27 bölgede 831 bin 840 çiçek dikimi yaparak park ve kavşakları renklendirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kent estetiğini artırmak adına park ve kavşakları çiçeklerle bezedi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından peyzaj çalışmaları devam ediyor. Mevsim şartlarına uygun olarak seçilen çiçekler şehrin muhtelif yerlerinde bulunan park ve kavşaklara özenle dikildi. Şehrin dört bir yanında sürdürdüğü peyzaj ve düzenleme çalışmalarıyla parkları ve kavşakları çiçeklere bürüyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha yaşanabilir bir şehir sunmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından 100. Yıl Kent Parkı, Kervansaray Kavşağı, Sümer Park, İstasyon Kavşağı, Bostanbaşı Kavşağı, İPAŞ Kavşağı, Kongre ve Kültür Merkezi önü başta olmak üzere 27 bölgede çiçeklendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında petunya, begonya, kadife çiçeği ve baston gül türlerinden 831 bin 840 çiçek toprakla buluşturuldu.

Belirlenen desenler doğrultusunda dikilen mevsimlik yazlık çiçekler, park ve kavşaklarda şehrin peyzaj düzenlenmelerine estetik katkı sunuyor. Malatya'daki park ve kavşakların iyi bir görünüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarına büyük bir titizlik gösteren Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri çiçek ekimlerinin ardından yabancı ot mücadelesi, sulama ve diğer bakım çalışmalarını aksatmadan yürütüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Malatya'da park ve kavşaklar çiçeklerle süslendi - Son Dakika

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