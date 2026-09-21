Malatya Darende Hisarkale\'de nesli tehdit altındaki yaban keçileri görüntülendi

Malatya Darende Hisarkale'de nesli tehdit altındaki yaban keçileri görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Hisarkale Mahallesi'nde nesli tehdit altındaki yaban keçileri Tohma Çayı'na inerek su içerken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürü halindeki keçiler, bir süre su içtikten sonra yeniden yüksek kesimlere yönelerek gözden kayboldu.
Nesli tehdit altındaki yaban keçileri, Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Çayı'nda su içerken görüntülendi.
Darende'ye bağlı Hisarkale Mahallesi mevkiindeki dağlık alanda vatandaşlar Tohma Çayına inerek su içen yaban keçilerini fark etti. Sürü halindeki keçiler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir süre su içen keçiler, daha sonra yeniden yüksek kesimlere yönelerek gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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