Malatya Doğanşehir\'de nesli tükenmekte olan sarı benekli semender doğaya bırakıldı

Malatya Doğanşehir'de nesli tükenmekte olan sarı benekli semender doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Doğanşehir'de yağışların ardından nesli tükenmekte olan sarı benekli semender, Erkenek Mahallesi'nde evin duvar kenarında görüntülendi. Cep telefonuyla kaydedilen semender doğal yaşam alanına bırakıldı; türün hem suda hem karada yaşadığı belirtildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yağışların ardından nesli tükenmekte olan sarı benekli bir semender görüntülendi.
Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde bir evin duvar kenarında fark edilen sarı benekli semender, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yağışların ardından ortaya çıkan semender, bir süre çevrede görüldükten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Nesli tehlike altında bulunan türlerden biri olan sarı benekli semenderin hem suda hem de karada yaşadığı ve genellikle yağışların ardından ortaya çıktığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?