Manavgat'ta doğal gazın ilk akışı Nisan 2027'de hedefleniyor - Son Dakika
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Manavgat'ta doğal gazın ilk akışı Nisan 2027'de hedefleniyor

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Manavgat\'ta doğal gazın ilk akışı Nisan 2027\'de hedefleniyor
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Manavgat'ın enerji altyapısı ve doğal gaz yatırımı için bilgilendirme toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yetkililer, yeni turizm sezonu öncesi 2027 Nisan'da ilk doğal gaz akışını hedeflediklerini ve bu hedefe yaklaşıldığını belirtti.

Manavgat'ın enerji altyapısının geliştirilmesi ve doğal gaz yatırım sürecinin değerlendirilmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya ayrıca oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmciler ve sektör profesyonelleri de katılım sağladı.Toplantıda, ilçenin mevcut enerji altyapısı ve doğal gazın Manavgat'a ulaştırılmasına ilişkin süreci kapsamlı biçimde ele alındı. Önümüzdeki dönemde izlenmesi gereken yol haritası da masaya yatırıldı.

Doğalgazda firması yetkilileri yeni turizm sezonu öncesi 2027 Nisan ayında ilk doğal gaz akışını gerçekleştirme hedefleri olduğunu ve bu hedefe yaklaşıldığını dile getirdiler

"Manavgat'ın gelişimi için kritik bir adım"

Toplantıda konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, doğal gaz yatırımının kent için taşıdığı öneme dikkat çekti. Çiçek, "Manavgat, Türkiye turizminin lokomotif kentlerinden biri. Bu gücü daha sürdürülebilir ve kaliteli hale getirebilmek için altyapı çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Doğal gaz, bu anlamda Manavgat'ın geleceği için kritik bir adım. Çalışmalar başladıktan sonra Manavgat Belediyesi olarak üstyapı düzenlemelerini yapıp yeni sezona daha iyi hazırlanacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manavgat'ta doğal gazın ilk akışı Nisan 2027'de hedefleniyor - Son Dakika
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