Manisa Büyükşehir, üniversite ve hastane yolunu yeniliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

01.05.2026 12:36  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en yoğun ulaşım akslarından biri olan Mimar Sinan Bulvarı'nda yenileme çalışmalarına başladı. MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi, üniversite fakülteleri, alışveriş merkezi ve konut bölgelerine erişim sağlayan güzergah üzerindeki sıcak asfalt çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yerinde inceledi.

Modern ve dayanıklı bir yol ağı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda konfor ve güvenliği en üst seviyeye taşıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapısı tamamen iyileştirilen güzergahta, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sıcak asfalt serimine başladı. Sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Erk Kayabaş ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yelten eşlik etti. Mimar Sinan Bulvarı, hastane ve üniversite ulaşımının yanı sıra ticari alanlar ile konut bölgesini birbirine bağlayan, gün içerisinde binlerce vatandaş ve öğrenci ulaşım sağladığı bu yolda yapılan yenileme çalışmasıyla hem hastaların hem de öğrencilerin ulaşımı çok daha güvenli ve kesintisiz hale gelecek. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Besim Dutlulu, festival sonrasında sahaya hızlı bir dönüş yaptıklarını belirterek şunları söyledi: "Yıllardır şikayet konusu olan ve çözüm bekleyen üniversite hastanesi önündeki yolda çalışmalara başladık. Bu noktadan sonra ekiplerimiz hız kesmeyecek. Muradiye'de altyapısı biten noktaları ve ardından Çarşı Bulvarı ile Kuyumcular Çarşısı bölgesini kapsayan ışıklandırma, peyzaj ve asfalt çalışmalarına gireceğiz. En önemlisi de bu yollara döktüğümüz asfaltı Salihli'de faaliyete geçirdiğimiz tesislerimizde üretiyoruz"

Üretim kapasitesini artıracaklarının müjdesini veren Başkan Dutlulu, "İkinci asfalt plentimizi Ağustos ayında Akhisar'da, üçüncüsünü ise Manisa'daki yeni şantiye alanımızda kuracağız. Artık Manisa'nın asfalt üretimiyle ilgili hiçbir sorunu kalmayacak. Tüm gücümüzle yollarımızı güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ailesi iddianamenin iadesini istedi Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi iddianamenin iadesini istedi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
İmamoğlu bütün tutukluların tahliyesini istedi İmamoğlu bütün tutukluların tahliyesini istedi
Yemek yapmadı diye eşini döverek öldüren sanığa 14 yıl hapis Yemek yapmadı diye eşini döverek öldüren sanığa 14 yıl hapis

13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
12:38
1 Mayıs’ta kahreden kaza 2 işçi feci şekilde can verdi
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi
12:05
Yıllarca unutulmayacak görüntü Sarılıp ağladılar
Yıllarca unutulmayacak görüntü! Sarılıp ağladılar
11:26
Mecidiyeköy’de büyük arbede Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı
11:03
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı İlaç, istismar, mobbing...
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...
10:52
İran’dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 13:10:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.