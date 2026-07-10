Manisa'da Çevre İhlallerine 49 Milyon Ceza - Son Dakika
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Manisa'da Çevre İhlallerine 49 Milyon Ceza

Manisa\'da Çevre İhlallerine 49 Milyon Ceza
10.07.2026 17:17
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Manisa'da yapılan denetimlerde 43 işletmeye toplam 49 milyon lira ceza uygulandı.

Manisa'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen denetimlerde, çevre kanununa aykırı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen işletmelere toplam 48 milyon 979 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.

İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir bir çevre yönetimi sağlanması amacıyla 1 Ocak-30 Haziran döneminde il genelinde 568 çevre denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda çevre kanununu ihlal ettiği belirlenen 43 işletmeye yasal yaptırım uygulandı. İhlallerin dağılımına bakıldığında, 28 milyon 944 bin 653 lira ile 21 adet atık su ihlali ilk sırada yer aldı. Atık su ihlallerini, 8 milyon 737 bin 866 lira ceza uygulanan 10 adet hava emisyonu ihlali, 7 milyon 463 bin 477 lira ceza kesilen 4 adet atık bertarafı ihlali, 1 milyon 678 bin 244 lira ceza uygulanan 2 adet toprak kirliliği ihlali takip etti. Ayrıca ÇED/Çevre izni konularında 5 ihlale 1 milyon 315 bin 790 lira, gürültü kirliliği konusunda ise 1 ihlale 839 bin 18 lira idari para cezası verildi. İl Müdürlüğü yetkilileri, çevre mevzuatına aykırı faaliyetlerin önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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