Kent Park\'ta kötü koku tarihe karışıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı'nda yıllardır vatandaşların şikayet ettiği kötü koku ve kirlilik sorununu çözüme kavuşturuyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Besim Dutlulu, parkın daha temiz, güvenli ve modern bir yaşam alanına dönüşeceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Parkı'nda uzun yıllardır yaşanan kötü koku ve çevre kirliliği sorununu ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi, parkta hizmete açılacak sosyal tesislerde de incelemelerde bulundu.

Başkan Besim Dutlulu'ya incelemeleri sırasında Başkan Danışmanları Ahmet Tınazlı ve Gökhan Turhan, Genel Sekreter Yardımcıları Erk Kayabaş, Ahmet Ata Temiz, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile ilgili daire başkanları eşlik etti.

Safran Deresi'nde kötü koku sona eriyor

Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen Safran Deresi'nde uzun yıllardır yaşanan kötü koku ve kirliliğe yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Dutlulu, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla dereye ulaşan kaçak kanal bağlantılarının kapatıldığını belirtti. Toplam 3 kilometrelik dere hattında temizlik çalışması gerçekleştirildiğini kaydeden Dutlulu, bunun 1 kilometrelik bölümünün park içerisinden geçtiğini ifade etti. Dereye yeniden su verildiğini belirten Dutlulu, kısa süre içerisinde temiz su akışının sağlanacağını söyledi.

Vatandaşların taleplerini dinledi

İncelemeleri sırasında parkta vakit geçiren vatandaşlarla sohbet eden Başkan Dutlulu, talepleri dinleyerek Atatürk Kent Parkı'nın Manisa'nın en önemli yaşam alanlarından biri olduğunu vurguladı. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşların parkı daha temiz, sağlıklı ve konforlu bir şekilde kullanacağını ifade etti.

Park içerisinde düzenleme çalışmaları devam eden ve tamamlandıktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek kafeterya alanını da inceleyen Dutlulu, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Dutlulu, "Atatürk Kent Parkı'mızdaki çalışmaları yerinde inceledik. Kötü koku ve kirliliğin önüne geçerek su akışını sağlıklı hale getirdiğimiz parkımızda vatandaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik ve taleplerini dinledik. Düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra belediyemiz tarafından işletilecek kafeterya alanındaki son durumu da değerlendirdik. Manisa'nın en güzel yaşam alanlarından biri olan Atatürk Kent Parkı'nı hak ettiği görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm halkımızın keyifle vakit geçireceği temiz, sağlıklı ve konforlu alanlar oluşturmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Zeka ve Strateji Merkezi'nde öğrencilerle buluştu

Başkan Besim Dutlulu, incelemelerinin ardından Atatürk Kent Parkı Zeka ve Strateji Merkezi'ni de ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yaz Spor Okulları kapsamında akıl ve zeka oyunları ile satranç eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Dutlulu, çocuklarla sohbet ederek eğitimler hakkında bilgi aldı.

Çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen eğitimlerin önemine dikkat çeken Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların eğitimine, gelişimine ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA