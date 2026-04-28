Mardin Büyükşehir Belediyesi, 100 ton atık lastiği geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika
28.04.2026 15:42  Güncelleme: 15:44
Mardin Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağladı. Gerçekleştirilen çalışma ile 100 ton atık lastik ekonomiye yeniden kazandırıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen atık lastik toplama çalışmaları, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam ediyor. İl genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlamış lastikler toplanarak Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) iş birliğiyle lisanslı tesislerde geri dönüşüme kazandırılıyor. Yürütülen uygulamalar sonucu bugüne kadar toplam 100 ton atık lastik ekonomiye yeniden kazandırıldı. Toplanan lastikler tesislerde ilk olarak ayrıştırma ve temizleme işlemlerinden geçiriliyor. Çelik ve tekstil bileşenleri özel sistemlerle ayrıştırılırken, kauçuk malzeme granül hale getiriliyor. Elde edilen geri dönüşüm ürünü; yol yapımı, spor sahaları, çocuk oyun alanları ve sanayi üretiminde hammadde olarak değerlendiriliyor. Bazı atık lastikler ise çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak kullanılarak enerji geri kazanımına katkı sağlıyor. Bu yöntemle hem fosil yakıt kullanımı azaltılıyor hem de çevresel etkiler en aza indiriliyor.

Yetkililer, gelişigüzel doğaya bırakılan atık lastiklerin yangın riski oluşturduğunu, haşere üremesine zemin hazırladığını ve uzun yıllar doğada çözünmeden kaldığını vurgulayarak, yürütülen çalışmanın çevre sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Vatandaşlara da çağrıda bulunularak, kullanılmayan lastiklerin belediye tarafından belirlenen toplama noktalarına teslim edilmesi istendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmaların, daha temiz ve sağlıklı bir çevre hedefi doğrultusunda devam edeceği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

