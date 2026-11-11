Mardin\'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü\'nde 5 bin fidan dikildi

Mardin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" fidan dikme programında 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Mardin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Artuklu ilçesine bağlı Eskikale Mahallesi'ndeki 40 bin metrekarelik Fidanlık Uygulama Sahasında düzenlenen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında farklı türlerde toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Tuncay Akkoyun, etkinliğe katılan öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu görevlileriyle birlikte fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarına destek verdi. Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla düzenlenen etkinliğe Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, DEPSAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, AK Parti İl Başkan Vekili Bülent Gözü, Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya ve Çevre ve Orman Gönüllüsü Şeyhmus Erginoğlu da katıldı.