Mardin Mazıdağı'nda yağış sonrası yollarda dev çukurlar oluştu, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Mardin Mazıdağı'nda yağış sonrası yollarda dev çukurlar oluştu, araçlar mahsur kaldı

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Mardin Mazıdağı\'nda yağış sonrası yollarda dev çukurlar oluştu, araçlar mahsur kaldı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam görülen şiddetli yağış, cadde ve sokaklarda büyük hasara neden oldu. Parke taşları sökülen yollarda dev çukurlar oluştu, bazı araçlar mahsur kalırken vatandaşlar yetkililerden çalışmaların başlatılmasını istedi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtı.

Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, parke taşlarının söküldüğü yollarda dev çukurlar oluştu. Sabah saatlerinde de çukurların içerisinden su akmaya devam ettiği görüldü. Vatandaşlar, yetkililerden çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi.

Kaynak: İHA
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