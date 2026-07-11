Marinüs Şelalesi: Hakkari'nin Doğa Cenneti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marinüs Şelalesi: Hakkari'nin Doğa Cenneti

Marinüs Şelalesi: Hakkari\'nin Doğa Cenneti
11.07.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'deki Marinüs Şelalesi, yaz aylarında doğaseverler için popüler bir turizm merkezi oldu.

Hakkari'nin eşsiz doğal güzellikleri arasında yer alan Marinüs Şelalesi, yaz mevsimiyle birlikte doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözde rotalarından biri haline geldi. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan şelale, yemyeşil doğası, serin suları ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Kato Dağı eteklerinde bulunan Marinüs Şelalesi, özellikle kar sularının beslediği coşkun akışıyla dikkat çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, şelalenin oluşturduğu doğal atmosferde yürüyüş yaparak temiz havanın ve huzurun tadını çıkarırken, eşsiz manzarayı fotoğraflamayı da ihmal etmiyor. Son yıllarda doğa turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelen Marinüs Şelalesi, Hakkari'nin saklı kalmış güzelliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgenin zengin bitki örtüsü ve doğal yaşamı da ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Marinüs Şelalesi'nin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten doğasever Orhan Emen, bu eşsiz doğa harikasının Hakkari turizmine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Emen, doğanın tüm renklerini bir arada sunan Marinüs Şelalesi, huzur arayanların ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Kato Dağı, Hakkari, Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, kar, Son Dakika

Son Dakika Çevre Marinüs Şelalesi: Hakkari'nin Doğa Cenneti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da gizemli aşk mesajı Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Eskişehir’de 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Filenin Sultanları, karar setinde ABD’ye mağlup oldu Filenin Sultanları, karar setinde ABD'ye mağlup oldu
Cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı Cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: Her biriniz eşsizsiniz Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: Her biriniz eşsizsiniz

10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
09:47
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 10:47:46. #7.12#
SON DAKİKA: Marinüs Şelalesi: Hakkari'nin Doğa Cenneti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.