Marmara Gölü'ne Su Aktarımı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmara Gölü'ne Su Aktarımı Başlıyor

20.05.2026 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valiliği, Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarımına başlayarak gölün canlanmasını hedefliyor.

Manisa Valiliği koordinasyonunda başlatılan çalışma kapsamında Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarımına başlanacak. Son yağışlarla birlikte yeniden su tutmaya başlayan gölde, eski canlı günlere dönüş hedefleniyor.

Manisa'da son dönemde etkili olan yağışların ardından Demirköprü Barajı'nda su seviyeleri uzun yıllardır görülmeyen seviyelere ulaşırken, kuraklık nedeniyle büyük ölçüde kuruyan Marmara Gölü için de umut veren gelişmeler yaşandı. Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılmasına başlanacağı açıklandı.

2026 yılı yağış miktarlarının önceki yılların ortalamalarının üzerine çıkmasıyla birlikte Demirköprü Barajı'nda su kotunun 242,12 seviyesine ulaştığı ve yaklaşık 920 milyon metreküp su depolandığı bildirildi. Son yağışlarla birlikte Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında bulunan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' statüsündeki Marmara Gölü'nde de yeniden göl aynasının oluşmaya başladığı gözlendi.

Yetkililer, Demirköprü Barajı ve Marmara Gölü'nün sulama sezonunda yaklaşık 123 bin hektarlık tarım arazisinin sulanmasında kritik rol üstlendiğini belirtti. Çiftçilerin bitki su ihtiyacının sorunsuz karşılanabilmesi amacıyla DSİ ve sulama birlikleri tarafından hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiği, sulamaların ise haziran ayında başlamasının planlandığı ifade edildi.

Salihli'den Menemen'e kadar uzanan sulama sahalarında sezon boyunca yeterli su sağlanabilmesi için Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne kontrollü su aktarımının yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan, geçmiş yıllarda Marmara Gölü'nde yaşanan uzun süreli kuraklığın tekrar etmemesi amacıyla DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yeni projelerin de sürdürüldüğü bildirildi. Bu kapsamda Bozdağlar'dan gelen Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş derelerinin Gölmarmara'ya ulaştırılması için analiz çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirterek Marmara Gölü'nün bölge halkı, doğal yaşam ve ekosistem açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Vali Özkan, "DSİ'nin yürüttüğü çalışmalarla birlikte Marmara Gölümüzün yeniden canlanmasını amaçlıyoruz. Son yağışlarla barajlarımızdaki doluluk oranları arttı. Demirköprü Barajı'nın su seviyesi de iyi duruma geldi. 21 Mayıs 2026 itibarıyla Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne aktarılacak suyla birlikte gölümüzün eski günlerine dönmesini ve çiftçilerimiz açısından verimli bir sulama sezonu yaşanmasını umut ediyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Marmara Gölü'ne Su Aktarımı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:48:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Marmara Gölü'ne Su Aktarımı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.