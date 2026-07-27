Sahilden 100 torba atık toplandı - Son Dakika
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Sahilden 100 torba atık toplandı

Sahilden 100 torba atık toplandı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde belediye ve gönüllüler tarafından düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde sahilden 100 çöp torbası atık toplandı. Atıklar türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinde sahilden 100 çöp torbası atık toplandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaraereğlisi Çeşmeli Limanı sahilinde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte belediye ekipleri ile gönüllüler, kıyı şeridinde çevreye bırakılan atıkları topladı.

Katılımcılar tarafından toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak çöp torbalarına dolduruldu. Çalışmalar sonucunda plastik, cam ve metal atıklardan oluşan toplam 100 çöp torbası atık, geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, etkinliğin kıyı kirliliğine dikkat çekmek, çevre bilincini artırmak ve denizlerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Etkinliğe vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Belediye, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sahilden 100 torba atık toplandı - Son Dakika

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