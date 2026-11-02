Marmaris\'e kasımda 7 kruvaziyer gemisi bekleniyor, ilk gemi 4 Kasım\'da yanaşacak

IHAAW161639-CVR/2-11-2026

- Marmaris'e Kasım ayında 7 gemi gelecek

(Fotoğraflı)

Güldemet Kızıl MUĞLA (İHA) - Marmaris, kruvaziyer turizmiyle sezon sonrasında da hareketliliğini koruyor. Kasım ayında Marmaris Limanı'na 7 kruvaziyer gemisinin uğraması ve yaklaşık 7 bin 600 turistin ilçeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Marmaris, sonbahar aylarında da kruvaziyer gemilerinin uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Yaz sezonunun geride kalmasına rağmen ilçeye yönelik deniz turizmi hareketliliği kasım ayında da devam edecek.

Marmaris Liman İşletmeciliği tarafından paylaşılan Kasım 2026 kruvaziyer gemi programına göre, ay boyunca ilçeye 7 kruvaziyer gemisinin uğraması ve yaklaşık 7 bin 600 turistin Marmaris'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Kasım ayı programı kapsamında Aroya, Astoria Grande ve Balmoral isimli kruvaziyer gemileri Marmaris Limanı'na uğrayacak. İlk geminin 4 Kasım'da limana yanaşması planlanırken, ay boyunca farklı tarihlerde gerçekleşecek ziyaretlerle ilçedeki turizm hareketliliğinin sürmesi hedefleniyor.

Programda Aroya gemisi dört seferle öne çıkarken Astoria Grande iki, Balmoral ise bir sefer gerçekleştirecek. Gemilerin ziyaretleriyle birlikte Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarının yanı sıra çarşısı, alışveriş alanları ve yeme-içme işletmelerinin de ziyaretçilerden pay alması bekleniyor. Yolcuların yanı sıra 2 bin 500'den fazla personelin de Marmaris'i ziyaret edeceği Kasım ayındaki gemi trafiğinin, Marmaris'in dört mevsim turizm hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.

(OD-Y)

2.11.2026 16: 17: 34 TSI

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