MUSKİ'den Marmaris'te atık su altyapısına 17 Milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
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MUSKİ'den Marmaris'te atık su altyapısına 17 Milyon TL'lik yatırım

MUSKİ\'den Marmaris\'te atık su altyapısına 17 Milyon TL\'lik yatırım
23.06.2026 12:03  Güncelleme: 12:05
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MUSKİ, Marmaris'teki üç terfi merkezinde 17 milyon TL yatırımla kaba ızgaraları yenileyerek atık su sistemindeki arıza ve tıkanmaların önüne geçti. Vatandaşlara atık su hatlarını çöp kutusu olarak kullanmamaları çağrısı yapıldı.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Marmaris ilçesindeki üç terfi merkezinde yaklaşık 17 milyon TL değerinde yatırımla gerçekleştirdiği kaba ızgara değişimiyle atık su sistemindeki arıza ve tıkanmaların önüne geçiyor. Eskiyen sistemlerin yenilenmesiyle altyapının daha sağlıklı, kesintisiz ve verimli şekilde çalışması sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, çevre odaklı ve modern altyapı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Marmaris'te projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda üç terfi merkezinde, kullanım ömrünü tamamlayan kaba ızgaralar 17 milyon TL'lik yatırımla yenilenerek, atık su sisteminin daha sürdürülebilir, verimli ve arızalara karşı dayanıklı hale getirilmesi sağlandı.

Yenileme çalışmasıyla sistem verimliliği artırıldı

Marmaris terfi merkezlerinde eskiyen kaba ızgaralar nedeniyle atık su sisteminde tıkanma, arıza ve buna bağlı işletme aksaklıkları yaşanıyordu. Kullanım ömrünü tamamlayan ekipmanlar, terfi merkezlerinin verimli çalışmasını olumsuz etkileyerek sık sık arızalara yol açıyordu. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve planlamaların ardından, terfi merkezlerindeki eski kaba ızgaralar modern ve dayanıklı ekipmanlarla yenilendi. Gerçekleştirilen iyileştirmelerle sistemin arıza risklerine karşı daha dayanıklı hale getirilmesi ve bakım ihtiyacının azaltılması sağlandı. Bu sayede işletme süreçlerinin daha düzenli ve kesintisiz işlemesi sağlanırken, altyapının uzun vadede daha dayanıklı ve verimli şekilde hizmet vermesi amaçlandı. Bunun yanında vatandaşlar tarafından atık su hatlarına atılan ıslak mendil, plastik poşet, hijyen ürünleri ve benzeri katı atıklar ise pompa ve ekipmanlarda tıkanmalara ve ciddi arızalara yol açarak bakım ve onarım maliyetlerini artırıyor. Bu tür atıkların kanalizasyon sistemine atılmaması, altyapının sağlıklı çalışması ve hizmet sürekliliğinin korunması açısından önem taşıyor.

"Atıksu hatlarını çöp kutusu olarak kullanmayın"

Yapılan yenileme çalışmalarının sistemlerin uzun ömürlü olmasına katkı sağladığını, ancak vatandaşların kanalizasyona atmaması gereken katı atıkların da bu süreçte belirleyici bir rol oynadığını vurgulayan MUSKİ İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanı Serdar Aldemir, "Marmara ilçemizdeki atık sistemlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz çalışması için üç terfi merkezimizde yaklaşık 17 milyon TL'lik yatırımla kaba ızgara değişimlerini gerçekleştirmekteyiz. Mevcut ızgaralar zaman içinde işlevini büyük bir ölçüde yitirdiği için sistemimizde tıkanmalar, arızalar ve işletme maliyetlerinde artış yaşanıyordu. Yapılan değişimlerle birlikte terfi merkezlerimizin daha verimli çalışmasını, arıza riskinin azaltılmasını ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını hedefliyoruz. Burada vatandaşlarımızın desteği de çok önemli. Islak mendil, meyve, plastik poşet, hijyen ürünleri ve benzeri katı atıkları kesinlikle atık su hatlarına atmamalılardır. Bu tür malzemeler kanalizasyon sistemlerimize ciddi zararlar vermekte, pompalarımızı ve ekipmanlarımızın arızalanmasına neden olmaktadır ve sonuçta hizmet maliyetlerimizi artırmaktadır. MUSKİ olarak altyapımızı güçlendirmeye devam ederken, vatandaşlarımızdan da özellikle atık su hatlarını çöp kutusu gibi kullanmamalarını önemle rica ediyoruz. Daha temiz ve sağlıklı bir sürdürülebilir bir çevre içinde bu hassasiyetin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu unutmayalım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Marmaris, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre MUSKİ'den Marmaris'te atık su altyapısına 17 Milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

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