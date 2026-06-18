Marmaris Halk Plajı'nda denizden çıkan dev lastik şaşırttı - Son Dakika
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Marmaris Halk Plajı'nda denizden çıkan dev lastik şaşırttı

Marmaris Halk Plajı\'nda denizden çıkan dev lastik şaşırttı
18.06.2026 14:45  Güncelleme: 14:47
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Muğla Marmaris Halk Plajı'nda denize giren vatandaşlar suda dev bir traktör lastiği görünce şaşkına döndü. Cankurtaran ekipleri ve vatandaşların yardımıyla lastik kıyıya çıkarıldı. Vatandaşlar çevre kirliliğine tepki gösterdi.

Muğla'nın Marmaris İlçe Merkezi'nde bulunan Halk Plajı'nda denize giren vatandaşlar, suyun içerisinde dev bir traktör lastiği görünce şaşkınlık yaşadı.

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen belediyeye bağlı cankurtaran ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen cankurtaran, denize girerek çevredeki vatandaşların da yardımıyla dev traktör lastiğini kıyıya çıkardı. O anlar sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Lastiğin denizden çıkarılmasını izleyen vatandaşlardan Mehmet Yılmaz, "Denizin ortasında kocaman traktör lastiği görmek gerçekten şaşırtıcı. Bunun burada ne işi var? Kim attıysa tespit edilip gerekli işlem yapılmalı. Denizler çöplük değil" dedi.

Bir başka vatandaş Ayşe Demir ise "Cankurtaranlar sadece insanların hayatını kurtarmıyor, bugün gördük ki denizdeki çöpleri de temizleyerek doğayı koruyorlar. Böyle duyarlılık gösteren görevlilere teşekkür ediyoruz. Keşke insanlar da çevreyi kirletmemeye özen gösterse" diye konuştu.

Denizden çıkarılan dev traktör lastiğinin nereden geldiği ve ne kadar süredir suda bulunduğu bilinmezken, cankurtaran ekipleri lastiği belediye temizlik ekiplerine teslim etti. Yaşanan olay karşısında Marmaris'in gözde plajlarından birinde çevre kirliliğinin kabul edilemez olduğunu ifade eden vatandaşlar denizlere atık bırakanların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Marmaris Halk Plajı'nda denizden çıkan dev lastik şaşırttı - Son Dakika

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