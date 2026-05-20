MASKİ, Akhisar'da Dere Temizlik Çalışması Yaptı
MASKİ, Akhisar'da Dere Temizlik Çalışması Yaptı

20.05.2026 15:03
MASKİ, Hacıishak Mahallesi'nde dere temizlik çalışması yaparak taşkın riskini azalttı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dere yataklarına ve su kanallarına atılan atıkların temizlenmesiyle hem taşkın riskinin önüne geçildi hem de su akışının sağlıklı olması sağlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre inşa etmek ve yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın riskine karşı önlem almak amacıyla il genelindeki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde kapsamlı bir dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik çalışmaları sırasında dere yatağından koltuk, halı, bebek bezi ve cam şişe gibi çok sayıda evsel atık çıkarıldı. Atılan çöplerin hem su akışını engelleyerek taşkın riskini artırdığını hem de ciddi bir çevre kirliliğine yol açtığını belirten yetkililer, özellikle yağışlı dönemlerde dere yataklarının temiz tutulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. MASKİ yetkilileri, vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı ve hassas olmaya davet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

