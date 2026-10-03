MASKİ, Şehzadeler ve Yunusemre'de altyapı iş birliğini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MASKİ, Şehzadeler ve Yunusemre'de altyapı iş birliğini değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MASKİ, Şehzadeler ve Yunusemre\'de altyapı iş birliğini değerlendirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret ederek altyapı ihtiyaçlarını değerlendirdi. Görüşmelerde devam eden çalışmalar, vatandaş talepleri ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç, beraberindeki heyetle Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerini ziyaret ederek ilçelerdeki altyapı çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret ederek merkez ilçelerdeki altyapı ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve vatandaşların taleplerine yönelik çözüm önerilerini görüştü.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Şahika Orhan ile birlikte ilk olarak Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçenin altyapı ihtiyaçları, devam eden çalışmalar, vatandaşlardan gelen talepler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek çalışmalar ele alındı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçedeki hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Yunusemre'nin altyapı ihtiyaçları görüşüldü

MASKİ heyeti, Şehzadeler ziyaretinin ardından Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile bir araya geldi. Görüşmede ilçenin altyapı hizmetleri, gelişen ve büyüyen bölgelerdeki ihtiyaçlar, vatandaşların talepleri ve ortak yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ilçenin altyapı sorunlarının çözümünde kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı.

"Vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı çözüm üreteceğiz"

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Şehzadeler ve Yunusemre'nin Manisa'nın nüfus ve yerleşim yoğunluğu açısından önemli merkezleri olduğunu belirterek belediyelerle iş birliğinin hizmetlerin etkinliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Kılıç, "Temel hedefimiz, Manisa'mızın tamamında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek altyapı hizmetlerini etkin, hızlı ve sürdürülebilir şekilde yürütmek. Bunun yolu da kurumlar arası güçlü iletişim ve koordinasyondan geçiyor. Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerimizle kuracağımız güçlü iş birliği, sahadaki çalışmalarımızın daha sağlıklı şekilde planlanmasına ve vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesine katkı sağlayacaktır. Ortak akıl ve koordinasyon anlayışıyla Manisa için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresiHakan ŞimşekAli KılıçBalabanGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:01
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat Yargıtay’dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 13:54:25. #7.12#
SON DAKİKA: MASKİ, Şehzadeler ve Yunusemre'de altyapı iş birliğini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei