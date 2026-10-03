MASKİ, Şehzadeler ve Yunusemre\'de altyapı iş birliğini değerlendirdi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç, beraberindeki heyetle Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerini ziyaret ederek ilçelerdeki altyapı çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğini değerlendirdi.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret ederek merkez ilçelerdeki altyapı ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve vatandaşların taleplerine yönelik çözüm önerilerini görüştü.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Özgür Avşar ve Şahika Orhan ile birlikte ilk olarak Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek'i makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçenin altyapı ihtiyaçları, devam eden çalışmalar, vatandaşlardan gelen talepler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek çalışmalar ele alındı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçedeki hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Yunusemre'nin altyapı ihtiyaçları görüşüldü

MASKİ heyeti, Şehzadeler ziyaretinin ardından Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile bir araya geldi. Görüşmede ilçenin altyapı hizmetleri, gelişen ve büyüyen bölgelerdeki ihtiyaçlar, vatandaşların talepleri ve ortak yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ilçenin altyapı sorunlarının çözümünde kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı.

"Vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı çözüm üreteceğiz"

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Şehzadeler ve Yunusemre'nin Manisa'nın nüfus ve yerleşim yoğunluğu açısından önemli merkezleri olduğunu belirterek belediyelerle iş birliğinin hizmetlerin etkinliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Kılıç, "Temel hedefimiz, Manisa'mızın tamamında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek altyapı hizmetlerini etkin, hızlı ve sürdürülebilir şekilde yürütmek. Bunun yolu da kurumlar arası güçlü iletişim ve koordinasyondan geçiyor. Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerimizle kuracağımız güçlü iş birliği, sahadaki çalışmalarımızın daha sağlıklı şekilde planlanmasına ve vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı çözüm üretilmesine katkı sağlayacaktır. Ortak akıl ve koordinasyon anlayışıyla Manisa için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.