Menteşe'de fosseptik şikayetine MUSKİ'den kanalizasyon hamlesi - Son Dakika
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Menteşe'de fosseptik şikayetine MUSKİ'den kanalizasyon hamlesi

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Menteşe\'de fosseptik şikayetine MUSKİ\'den kanalizasyon hamlesi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde fosseptik kaynaklı kötü koku, taşkın ve çevre kirliliğine karşı kanalizasyon altyapı çalışması başlatıldı. MUSKİ ekipleri Karamehmet Mahallesi'nde kanalizasyon altyapısı oluştururken kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını da yeniliyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde fosseptik kullanımı nedeniyle yaşanan kötü koku, taşkın ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla kanalizasyon altyapı çalışması başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Karamehmet Mahallesi Sekibaşı mevkiinde bulunan Sekibaşı Caddesi, Dağlılar ve Çatallar sokak ile çevresinde vatandaşlardan gelen fosseptik kokusu şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Bölgede sürdürülen çalışmalar kapsamında kanalizasyon altyapısı oluşturulurken, kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının da yenilendiği bildirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede fosseptik kaynaklı kötü koku, taşkın ve çevre kirliliği sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Muğla genelindeki altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik talimatları doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Menteşe Karamehmet Mahallesi Sekibaşı Caddesi, Dağlılar ve Çatallar Sokak ile çevresinde, fosseptik kullanımı nedeniyle zaman zaman yaşanan taşkın, kötü koku ve çevre kirliliği sorunlarının önüne geçmek amacıyla kanalizasyon altyapısı oluşturuyoruz. Aynı zamanda kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yeniliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
BelediyeMenteşeGüncelMuğlaYaşamÇevreSon Dakika

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