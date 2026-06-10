Menteşe'de Üreticilere BKÜ Eğitimi - Son Dakika
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Menteşe'de Üreticilere BKÜ Eğitimi

Menteşe\'de Üreticilere BKÜ Eğitimi
10.06.2026 11:17
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Menteşe'de çiftçilere bitki koruma ürünleri eğitimi veriliyor, sağlıklı tarım hedefleniyor.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticilere yönelik "Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Uygulama Belgesi" eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Doğru ilaçlama tekniklerinin anlatıldığı eğitimlerle hem tarımsal verimliliğin artırılması hem de tüketici sağlığının korunması hedefleniyor.

Muğla'nın önemli tarım merkezlerinden biri olan Menteşe'de, tarımda kalitenin artırılması ve kimyasal ilaçların bilinçli kullanımı amacıyla yürütülen saha çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman ziraat mühendisleri, merkeze bağlı mahalleleri tek tek ziyaret ederek üreticilerle bir araya geliyor.

İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle kahvehaneleri, çok amaçlı salonlar ve tarım arazilerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, çiftçilere bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor.

Eğitimlerde özellikle; yanlış ilaç kullanımının toprağa, su kaynaklarına ve insan sağlığına zararları, ilaçlama esnasında alınması gereken kişisel koruyucu önlemler, doğru dozajlama ve son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreler (kalıntı riski) gibi hayati konularda teknik bilgiler veriliyor.

Mevzuat gereği tarımsal ilaçların reçeteli ve belgeli kişiler tarafından uygulanması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, eğitimleri başarıyla tamamlayan üreticilere "Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi" (İlaçlama Belgesi) düzenliyor. Bu belgeye sahip olmayan üreticilerin bitki koruma ürünü satın alırken ve uygularken yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülebilir tarım için üretici eğitimlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Menteşe'mize bağlı tüm kırsal mahallelerimizde üreticilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, çiftçimizin emeğini korurken, sofralarımıza güvenilir ve kalıntısız gıda ulaştırılmasını sağlamak. Eğitim talebinde bulunan ve katılım sağlayan tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Menteşe'de Üreticilere BKÜ Eğitimi - Son Dakika

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