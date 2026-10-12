Mersin Akdeniz\'de belediye ekipleri sağanakta su basan ev ve işyerine müdahale etti

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle harekete geçen belediye ekipleri, su baskınlarına karşı önlem alırken ev ve işyerlerini su basan vatandaşların yardımına koştu. İlçenin birçok noktasında motopomplarla yağmur suyu tahliyesi gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipleri, kentte etkili olan sağanak yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor. Olası su baskınları ve taşkınların yanı sıra yol çökmeleri ve ağaç devrilmelerine karşı da tedbir alan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplere müdahale ediyor.

Su basan ev ve işyerlerine müdahale edildi

Sahada yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen ekipler, yağmur suyu nedeniyle ev, işyeri ve avluları su basan vatandaşlara destek verdi. Motopomplar yardımıyla biriken sular tahliye edilirken, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüldü.

Ekipler teyakkuz halini sürdürüyor

Sağanak yağışın seyrine göre çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin, ilçenin tüm mahallelerinden gelen talep ve şikayetlere en kısa sürede yanıt vermek amacıyla sahada görev yapmaya devam edeceği bildirildi.