Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 505 personelle yıl boyu ilaçlama yapıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 505 personelle yıl boyu ilaçlama yapıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 505 personelle yıl boyu ilaçlama yapıyor
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Mersin Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 134 araç ve 505 personelle yıl boyunca ilaçlama yapıyor. Ekipler gündüz sivrisinek, fare ve hamam böceği, akşam yakarcaya karşı mücadele ediyor; talepler en fazla 2 günde yanıtlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve zararlı canlılarla mücadele etmek amacıyla 13 ilçede 134 araç ve 505 personelle yıl boyunca ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Gündüz ve gece gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sivrisinek, fare, hamam böceği ve yakarca gibi zararlılarla mücadele ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde kent genelinde yürütülen ilaçlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, 13 ilçede sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sivrisinek, fare ve hamam böceği gibi zararlılara karşı ilaçlama gerçekleştirirken, akşam 19.00 ile 23.00 saatleri arasında ise uçkun ve yakarcalara yönelik mücadele yürütüyor. Sivrisineklerin durgun sularda üremesi nedeniyle ekipler, zararlıların çoğalmasını önlemek amacıyla üreme alanlarında periyodik ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda su birikintileri, foseptikler, rögarlar, PTT kapakları, menfezler, bodrumlar, dere yatakları ve yeşil alanlar düzenli olarak kontrol edilerek ilaçlanıyor. Planlı çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler de değerlendirilerek sorun yaşanan bölgelere müdahale ediliyor.

"İlaçlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Yenişehir İlaçlama Sorumlusu Merdal Gökdurna, kent genelinde ilaçlama çalışmalarının yıl boyunca sürdürüldüğünü belirterek, "Mersin genelinde 13 ilçede sabah 08.00'den akşam 17.00'ye kadar gündüz ilaçlaması, akşam da saat 19.00 ile 23.00 arası gece ilaçlaması devam etmektedir. Gündüz sivrisinek, fare, hamam böceği zararlılarının ilaçlaması yapılıyor. Gece ise yakarca denilen sineklere karşı ilaçlama yapılmaktadır. 13 ilçede rögarlar, foseptikler, çöp konteynerleri, su birikintisi olan bina bodrumları ilaçlanıyor. Özellikle yeşil alanın bol olduğu yerlerde gece ilaçlaması devam etmektedir. Sivrisinek üremesinin yoğun olduğu durgun suların olduğu dere yatakların da ilaçlıyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız yaşadıkları ortamda durgun su bulundurmasın"

Çöp konteynerlerinin ilaçlanmasının Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olmamasına rağmen bu alanlarda da çalışma yaptıklarını belirten Gökdurna, konteynerlerin temizlik ve yıkama işlemlerinin ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Bina bodrumlarında yalnızca durgun su bulunması halinde ilaçlama yapıldığını aktaran Gökdurna, site içlerinde fare ilaçlamasının çocuklar açısından risk oluşturmaması için uygun delik ve alanlarda gerçekleştirildiğini, bina çevrelerinde ise ilaçlama yapılmadığını kaydetti.

Vatandaşlara durgun su konusunda uyarılarda bulunan Gökdurna, "Vatandaşlardan ricamız; binanın etrafına, balkonuna durgun su bırakmayacak şekilde sularını 2-3 güne bir dökmeleri. Yaz-kış aynı şekilde. Su kovası bırakmamaları, durgun su bırakmamaları gerekiyor. Ekiplerimiz 365 gün ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. 'Alo 185' üzerinden de talep oluşturulabilir. En fazla 2 gün içinde şikayetlere veya taleplere cevap verilerek, gerekli çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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