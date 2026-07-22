Mersin Büyükşehir Belediyesi temiz bir kent için sahada

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde temizlik çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 4 bin 875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 52 vakumlu yol süpürme aracı ve diğer ekipmanlarla cadde, bulvar ve meydanlarda düzenli temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak, yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir kent yönetimi sağlamak amacıyla temizlik ve çevre koruma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, kent genelinde geniş bir alanda titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 4 bin 875 kilometrelik yol ağında görev yapan 390 personel, 7 gün 24 saat esasına göre günlük, haftalık ve periyodik programlar çerçevesinde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ana arterlerden bulvarlara, caddelerden meydanlara kadar kentin dört bir yanında mekanik süpürme, manuel temizlik ve sıcak-soğuk yıkama çalışmaları düzenli olarak yapılıyor.

"Günlük temizlik yaptığımız toplam 4 bin 875 kilometrelik bir yol ağımız var"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik Hizmetleri Şefi Doğan Kaplan, çevre ve halk sağlığının korunması, daha kaliteli yaşam standartlarının oluşturulması, sürdürülebilir bir sistemle temizlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve 7/24 esasıyla çalışma yürüttüklerini belirterek, "Günlük olarak süpürme ve yıkama yaptığımız toplam 4 bin 875 kilometrelik bir yol ağımız var. Son teknolojik araçlarımızla sahada aktif olarak süpürme işlemi ve personelimizle mekanik süpürme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Arazöz araçlarımızla, kent genelinde belirlenen yerlerde yıkama faaliyetlerini yapıyoruz" dedi.

Sahada mobil ekiplerin de yer aldığını kaydeden Kaplan, "Yağ dökülmesi ya da yaralanmalı kazalarda anında müdahale etmek için mobil ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışıyor. Daire Başkanlığımıza ait toplam 52 vakumlu yol süpürme aracımız bulunuyor. 3 arazöz aracımız, 1 sıcak soğuk yıkama aracımız, 2 de JCB kepçemiz bulunuyor. Bu araçlar 4 merkez ilçede devamlı hizmet ediyor. İlçelerle de Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığımız koordinesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar ve meydanlarda temizlik ekiplerinin düzenli olarak görev yaptığını sözlerine ekleyen Kaplan, "Kentimizi temiz tutup örnek bir şehir haline getirmek için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek" ifadelerine yer verdi. - MERSİN