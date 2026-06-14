Mersin'de sahiller çevre haftasında temizlendi - Son Dakika
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Mersin'de sahiller çevre haftasında temizlendi

Mersin\'de sahiller çevre haftasında temizlendi
14.06.2026 11:26  Güncelleme: 11:28
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Haftası kapsamında Erdemli ve Silifke sahillerinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. STK'lar ve vatandaşların katılımıyla atıklar toplanırken, çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Haftası kapsamında Erdemli Kocahasanlı Halk Plajı ile Silifke Kapızlı Sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katıldığı etkinlikte sahillerdeki atıklar toplanırken, çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, deniz ve kıyı alanlarının korunmasına dikkat çekildi. Etkinliklerde çevreyi korumanın temizlemekten önce kirletmemekle başladığı vurgulandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Soner Yetgin, özellikle kum zambaklarının bulunduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptıklarını belirterek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın önemine değindi.

MESKİ Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Uçar ise çevre temizliğinin yalnızca belediyelerin çabasıyla mümkün olmadığını, vatandaşların da sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Gökhan Kutkan da Dünya Çevre Haftası boyunca kent genelinde çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, temizlik hizmetlerinin aralıksız sürdürüleceğini söyledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise çevre temizliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, eğitim ve farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlar, çevrenin korunması için daha fazla duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Mersin'de sahiller çevre haftasında temizlendi - Son Dakika

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