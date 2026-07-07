Mersin'de otellerde yangın güvenliği denetimi sürüyor - Son Dakika
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Mersin'de otellerde yangın güvenliği denetimi sürüyor

Mersin\'de otellerde yangın güvenliği denetimi sürüyor
07.07.2026 09:48  Güncelleme: 09:50
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Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın sistemleri kontrol edilerek risklerin önlenmesi hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde yangın güvenlik sistemleri tek tek kontrol edilirken, risklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kentte yangın güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle konaklama tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerle, otellerin yangın yönetmeliğine uygunluğu titizlikle inceleniyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren İtfaiye Yangın Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, otellerde bulunması zorunlu olan yangın güvenlik sistemleri tek tek kontrol ediliyor.

Gerçekleştirilen incelemeler sayesinde muhtemel risklerin önceden belirlenmesi, eksiklerin giderilmesi ve işletmelerin yangın güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alması amaçlanıyor. Acil durum ve afetlere karşı 7/24 görev yapan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yalnızca olaylara müdahale etmekle kalmayıp, önleyici denetim faaliyetleriyle de kentte güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Otellerde sürdürülen yangın güvenliği denetimleriyle vatandaşların ve kenti ziyaret eden misafirlerin güvenli konaklaması hedefleniyor. Yangın Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, işletmelerin 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygunluğu detaylı şekilde kontrol ediliyor.

"Turizm işletmelerini denetliyor ve eksikleri belirliyoruz"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Yangın Önleme Şube Müdürü Murat Namlı, denetimlerin 2025 yılında yaşanan Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının ardından, Turizm Bakanlığı ile Mersin Valiliğinin yayımladığı genelge doğrultusunda yoğunlaştırıldığını belirterek, "Tüm turizm işletmelerini denetledik ve eksikleri belirledik. Otellere, eksiklerini gidermeleri için süre verildi. Süre sonunda eksiklerini tamamlayanlara uygunluk verirken, tamamlayamayanların durumunu ise ilçe belediyelere bildirdik" dedi.

"Yangın güvenliğini oluşturan tüm sistemler tek tek kontrol ediliyor"

Otellere gerçekleştirilen denetimler hakkında detaylı bilgi vererek, sahada yangın güvenliğini oluşturan tüm sistemlerin tek tek kontrol edildiğini belirten Namlı, "Öncelikli olarak yangın tesisatının ana kalbi olan yangın pompa dairesini ve duman dedektörlerinin panel odasını inceledik. Burada gaz vererek, sistemin çalışıp çalışmadığını test ettik. Ardından mutfaklara geçtik ve davlumbaz söndürme sistemini kontrol ettik. Sonrasında ise odalara çıkarak, duman dedektörlerini ve sprint sistemini inceledik. Otel yetkililerinden ne gibi işlemler yaptıklarını, hangi aralıklarla periyodik bakımları yaptırdıkları hakkında bilgi aldık. Ayrıca yangın merdivenlerini ve yangın dolaplarını da kontrol ederek, denetimimizi tamamladık" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Mersin, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin'de otellerde yangın güvenliği denetimi sürüyor - Son Dakika

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