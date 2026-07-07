Silifke\'de kırsal ulaşımı rahatlatan yol çalışması tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'de Cılbayır ile Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamladı. Çalışmayla 8 kilometrelik yol ilk kez asfaltla buluşurken, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Silifke yol ağında stabilize yol kalmadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sathi asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20 bin 500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken, Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Ekipler, yıllardır toz ve bozuk zemin nedeniyle sorun yaşanan güzergahı modern bir görünüme kavuşturdu. Ayrıca 10 kilometrelik Karakaya-Mut Karayolunun 4 kilometrelik bölümünde genişletme çalışması yapıldı.

"Silifke'de Büyükşehir sorumluluğundaki stabilize yolların tamamı asfaltlandı"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinasyon Şube Müdürü Ömer Ali Koştur, yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi vererek, Cılbayır ile Karakaya mahalleleri arasında toplam 20 bin 500 metrelik sathi asfalt kaplama çalışmasının sürdüğünü belirtti. Yolun 8 kilometrelik bölümünün daha önce stabilize durumda olduğunu ifade eden Koştur, "Bu kısmı ilk kez asfaltla buluşturuyoruz. Bu bizim için önemli. Çünkü Büyükşehir Belediyemizin Silifke'deki yol ağında, bu çalışma ile birlikte stabilize yol kalmamış oluyor. Bu mahallelerde kış döneminde yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını tamamladık. Ardından serme ve sıkıştırma çalışmalarını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta başladığımız asfaltlama çalışmasını da kısa süre içerisinde tamamlayacağız" dedi. - MERSİN