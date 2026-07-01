Mersin'de Yılan Dansı ve Kedinin İzlemesi - Son Dakika
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Mersin'de Yılan Dansı ve Kedinin İzlemesi

Mersin\'de Yılan Dansı ve Kedinin İzlemesi
01.07.2026 09:26
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Erdemli'de 2 metre uzunluğundaki yılanların dansı, bir kedinin ilgisini çekti. Yılanlar zehirsiz.

Mersin'in Erdemli ilçesinde uzunlukları 2 metreyi aşan yılanların dans edercesine hareketleri kameraya yansıdı. O anları bir kedinin izlemesi ise dikkat çekti.

Yurt genelinde havaların ısınmasıyla birlikte hemen hemen her ilde olduğu gibi Mersin'de de yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kırsal alanlarda ortaya çıkan siyah yılanlar dikkat çekti. Erdemli ilçesi Karayakup köyünde yol kenarında uzunlukları 2 metreyi geçen 2 siyah yılanın birbirine dolanarak dans edercesine yaptıkları hareketler de cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde duvar üzerinde bulunan kedinin uzun süre yılanları izlemesi de yer aldı.

Siyah yılanların genellikle zehirsiz ve tarım alanlarına faydalı hayvanlar olarak bilindiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Mersin, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin'de Yılan Dansı ve Kedinin İzlemesi - Son Dakika

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