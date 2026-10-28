Mersin Mut'ta kuşların peşine düşen tilki cami minaresine çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Mut'ta kuşların peşine düşen tilki cami minaresine çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin Mut\'ta kuşların peşine düşen tilki cami minaresine çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin Mut\'ta kuşların peşine düşen tilki cami minaresine çıktı
Haber Videosu

Mersin'in Mut ilçesinde bir tilki, kuşlara ulaşmak için Karatahta Camii'nin minaresine çıktı ve mahalle sakinlerince görüntülendi. Palantepe Mahallesi'nde yiyecek arayan iki tilki de bahçe kenarında görüntülenirken, bölgede tilkilerin son günlerde yoğun görüldüğü ifade edildi.

Mersin'in Mut ilçesinde tilkilerden biri, kuşlara ulaşmak için çıktığı minarede, ikisi ise bahçe kenarında görüntülendi.

İlçeye bağlı Hamam Mahallesi'nde bulunan Karatahta Camii'nin minaresinde tilki çıktı. Kuşların peşinden tilkinin minareye çıktığını gören mahalle sakinleri ise o anları görüntüledi. Bir süre minarede duran tilki daha sonra inerek gözden kayboldu. Yine Mut ilçesine bağlı Palantepe Mahallesi'nde yiyecek arayan iki tilki, Çiçekçi Koyağı mevkiinde bahçe kenarında bulunanların yanına geldi. Bir süre yiyecek arayan iki tilkinin o anları da telefonla görüntülendi.

Son günlerde bölgede tilkilerin yoğun olarak görüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA
GüncelMersinYaşamÇevreBahçeCamiMutSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi
15:33
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
15:26
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu
Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:52:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Mersin Mut'ta kuşların peşine düşen tilki cami minaresine çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android