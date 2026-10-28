Mersin Mut\'ta kuşların peşine düşen tilki cami minaresine çıktı

Mersin Mut'ta kuşların peşine düşen tilki cami minaresine çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde bir tilki, kuşlara ulaşmak için Karatahta Camii'nin minaresine çıktı ve mahalle sakinlerince görüntülendi. Palantepe Mahallesi'nde yiyecek arayan iki tilki de bahçe kenarında görüntülenirken, bölgede tilkilerin son günlerde yoğun görüldüğü ifade edildi.
Mersin'in Mut ilçesinde tilkilerden biri, kuşlara ulaşmak için çıktığı minarede, ikisi ise bahçe kenarında görüntülendi.
İlçeye bağlı Hamam Mahallesi'nde bulunan Karatahta Camii'nin minaresinde tilki çıktı. Kuşların peşinden tilkinin minareye çıktığını gören mahalle sakinleri ise o anları görüntüledi. Bir süre minarede duran tilki daha sonra inerek gözden kayboldu. Yine Mut ilçesine bağlı Palantepe Mahallesi'nde yiyecek arayan iki tilki, Çiçekçi Koyağı mevkiinde bahçe kenarında bulunanların yanına geldi. Bir süre yiyecek arayan iki tilkinin o anları da telefonla görüntülendi.
Son günlerde bölgede tilkilerin yoğun olarak görüldüğü ifade edildi.
Kaynak: İHA
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