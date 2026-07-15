Silifke'de 30 yıllık su deposu yenilendi, 2 bin 100 metrelik hat tamamlandı - Son Dakika
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Silifke'de 30 yıllık su deposu yenilendi, 2 bin 100 metrelik hat tamamlandı

Silifke\'de 30 yıllık su deposu yenilendi, 2 bin 100 metrelik hat tamamlandı
15.07.2026 11:19  Güncelleme: 11:21
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Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, Silifke'de 30 yıllık su deposunu yenileyip 2 bin 100 metre içme suyu hattı döşedi. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar çalışmalardan memnun.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Silifke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan su deposu yenilenirken, 2 bin 100 metrelik yeni içme suyu hattı da tamamlandı.

MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Silifke İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu ve Kanalizasyon Hattı Yapım İşi' kapsamında, Çadırlı Mahallesi ile Bahçederesi Mahallesinin bir bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılayan Bağcağız içme suyu deposu yeniden inşa edildi.

Ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle hizmet veremez hale gelen eski deponun yerine 50 metreküplük yeni içme suyu deposu inşa edilirken, yaklaşık 2 bin 100 metrelik içme suyu şebeke hattı da yenilenerek hizmete alındı. Yapılan yatırımla bölgede daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininin sağlanması hedefleniyor.

Çadırlı Mahalle Muhtarı Mustafa Göcen, yaklaşık 30 yıl önce yapılan su deposunun artık kullanılmaz durumda olduğunu belirterek, yenilenmesi için MESKİ'ye başvurduklarını söyledi.

Başvurularının kısa sürede sonuçlandırıldığını ifade eden Göcen, "Yaklaşık 30 yıl önce yapılan ve atıl durumda bulunan su depomuzun, 2 bin 100 metrelik hatla birlikte yenilenmesi için başvuruda bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, talebimizi kısa sürede çözüme kavuşturarak vatandaşlarımızın daha sağlıklı su içmesine vesile oldu. Vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan son derece memnun. Mahallemizde uzun yıllardır bu kapsamda büyük bir yatırım yapılmamıştı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MESKİ yetkilileri, kırsal mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların program dahilinde sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Silifke'de 30 yıllık su deposu yenilendi, 2 bin 100 metrelik hat tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silifke'de 30 yıllık su deposu yenilendi, 2 bin 100 metrelik hat tamamlandı - Son Dakika
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