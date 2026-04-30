MESKİ'nin laboratuvarı uluslararası standartlarda güven tazeledi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MESKİ'nin laboratuvarı uluslararası standartlarda güven tazeledi

30.04.2026 09:40  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Merkez Su Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen akreditasyon yenileme denetimini başarıyla tamamlayarak uluslararası kalite standartlarındaki güvenilirliğini bir kez daha tescilledi.

MESKİ Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı, uluslararası kalite standartları kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Laboratuvar, 'TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler' standardı çerçevesinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen Akreditasyon Yenileme Denetimi'ni başarıyla tamamladı.

Laboratuvarın teknik ve idari süreçleri detaylı şekilde incelendi

TÜRKAK denetçileri tarafından yürütülen incelemelerde, laboratuvarın teknik altyapısı, kalite yönetim sistemi, insan kaynağı ve çalışma süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelerde laboratuvarın genel işleyişi hakkında olumlu görüşler bildirildi.

TÜRKAK denetim raporunda olumlu değerlendirmelere yer verildi

Denetim kapsamında hazırlanan bildirim formunda, "Laboratuvarda 3. çevrim akreditasyon yenileme denetimi yerinde gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarın ilgili bir üst yönetime ve yeterli kaynağa sahip olduğu gözlemlenmiştir. Personel öğrenme ve yeniliğe açıktır" ifadelerine yer verildi.

Gerçekleştirilen denetim sonucunda MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarının akreditasyon belgesinin yenilenmesinin uygun bulunduğu belirtildi. Bu gelişme ile birlikte laboratuvarın ulusal ve uluslararası standartlara uygun, güvenilir ve kaliteli analiz hizmeti sunma kapasitesini sürdürdüğü bir kez daha tescillenmiş oldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 09:42:39. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.