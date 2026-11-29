Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, "Akşam saatlerinde yağışların kuvvetli karla karışık yağmura, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışına dönüşeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgar, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.