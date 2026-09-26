Meteoroloji 5. Bölge, 27 Eylül'de Afyonkarahisar'da yer yer çok kuvvetli yağış bekliyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül Pazar günü güneybatı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi. Öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli, Afyonkarahisar çevrelerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi.

Yağışların 27 Eylül Pazar günü başlayıp 28 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde sona ermesinin beklendiği belirtilirken, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.