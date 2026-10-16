Meteoroloji Afyonkarahisar'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji Afyonkarahisar'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji Afyonkarahisar\'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak ile gök gürültülü yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar ve çevresinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, kent genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Yapılan uyarıda ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbiri elde bırakmaması gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Meteoroloji Afyonkarahisar'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı uyardı - Son Dakika
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