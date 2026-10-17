Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzincan ve Bayburt için 80 km/sa fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzincan ve Bayburt için 80 km/sa fırtına uyarısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erzincan ve Bayburt için 80 km/sa fırtına uyarısı yaptı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan ve Bayburt çevresinde 09.00-20.00 arasında 50-70, yüksek kesimlerde 80 km/sa'ye varan fırtına beklendiğini bildirdi. Sarı kodlu uyarı kapsamında ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerini kapsayan bölge için kritik hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinde ise sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın Saatteki Hızı 80 Kilometreyi Bulacak

Yetkililer, özellikle Erzincan, Bayburt ve çevre iller için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu bölgelerde rüzgarın 09: 00 ile 20: 00 saatleri arasında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/sa, yüksek kesimlerde ise zaman zaman 80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlara Hayati Uyarısı

Fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Meteoroloji, ulaşımdaki muhtemel aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda bölge halkını uyardı.

Öte yandan, Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinde gün içinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların geçiş yapacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
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