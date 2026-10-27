Meteoroloji Malatya'da kuvvetli sağanak için uyardı, sel ve hortum riski bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji Malatya'da kuvvetli sağanak için uyardı, sel ve hortum riski bulunuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Malatya\'da kuvvetli sağanak için uyardı, sel ve hortum riski bulunuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya genelinde kuvvetli, kentin güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Yağışların 28 Ekim 00.00'dan 29 Ekim 10.00'a kadar süreceği belirtilirken ani sel, su baskını ve hortum riskine karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya genelinde kuvvetli, kentin güney kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yağışların 28 Ekim Çarşamba günü saat 00.00'dan 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00'a kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Uyarıda, Malatya genelinde kuvvetli, Pütürge, Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol ve Doğanşehir ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edildiği kaydedildi.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Açıklamada, ayrıca ulaşımda aksamalar ve hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA
su baskını29 EkimMalatyaGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalan anne öldü, 2 çocuğu son anda kurtuldu
Seçim öncesi Trump’ı zora sokacak tecavüz suçlaması Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması
Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:12
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
14:03
Sadettin Saran adliyeye geldi Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 15:30:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Meteoroloji Malatya'da kuvvetli sağanak için uyardı, sel ve hortum riski bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei