Meteoroloji'nin öngördüğü sağanak Eskişehir'de etkili oldu, sıcaklık 14 dereceye indi - Son Dakika
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Meteoroloji'nin öngördüğü sağanak Eskişehir'de etkili oldu, sıcaklık 14 dereceye indi

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Meteoroloji\'nin öngördüğü sağanak Eskişehir\'de etkili oldu, sıcaklık 14 dereceye indi
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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün öngörüsü doğrultusunda Eskişehir'de öğlen saatlerinde sağanak başladı. Kent merkezinde gündüz sıcaklığı 14 dereceye kadar inerken, yağışın etkisini artırabileceği ve gece sıcaklığının 10 derecenin altına düşebileceği belirtiliyor.

Eskişehir'de beklenen sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklığı 14 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de yağış başladı. Öğlen saatlerine doğru başlayan sağanak birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Yağış sırasında vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye kullandı. Şu anda yavaş şekilde devam eden yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırabileceği öngörülüyor.

Bugün yayımlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir'de hava sıcaklığının 3 ila 6 derece düşmesi beklendiği belirtilmişti. Meteorolojik verilere göre, yağışın başlamasıyla birlikte kent merkezinde gündüz sıcaklık değeri 14 dereceye kadar düştü. Gece sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Meteoroloji'nin öngördüğü sağanak Eskişehir'de etkili oldu, sıcaklık 14 dereceye indi - Son Dakika
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