Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,9 derece ile Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde ölçüldü.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dondurucu soğuklara yol açıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan "Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıklar" raporuna göre, 25 Kasım saat 18.00 ile 26 Kasım saat 06.00 arasında Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri ve ölçüm noktası Ardahan oldu.

Ardahan Merkez'e bağlı Yalnızçam Kayak Merkezi'nde termometreler gece saatlerinde eksi 16,9 dereceyi gösterirken, burayı eksi 16,2 derece ile Bayburt Merkez'e bağlı Yaylalar Köyü takip etti. Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi ve Rize'nin İkizdere ilçesindeki Ovit Yaylası ise eksi 16,1 derece ile gecenin en soğuk üçüncü noktaları olarak kayıtlara geçti.

İşte gecenin en düşük sıcaklıkları

Meteoroloji verilerine göre Türkiye genelinde en düşük sıcaklıkların ölçüldüğü diğer merkezler ise şöyle sıralandı: "Ardahan (Merkez/ Yalnızçam Kayak Merkezi): -16,9. Bayburt (Merkez/ Yaylalar Köyü): -16,2, Erzurum (Palandöken/ Doğu Anadolu Gözlemevi): -16,1. Rize (İkizdere/ Ovit): -16,1. Bayburt (Merkez/ Kop Kayak Merkezi): -15,2. Erzurum (Çat): -15,2. Ardahan (Göle): -14,9. Bayburt (Demirözü/ Beşpınar Köyü): -14,9. Erzurum (İspir/ Ulutaş): -14,8. Sivas (İmranlı): -14,7"

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.