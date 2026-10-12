Meteoroloji uyarısının ardından Elazığ'da sağanak etkili oldu, sokaklarda su birikti - Son Dakika
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Meteoroloji uyarısının ardından Elazığ'da sağanak etkili oldu, sokaklarda su birikti

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Meteoroloji uyarısının ardından Elazığ\'da sağanak etkili oldu, sokaklarda su birikti
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'da sağanak etkili olmaya başladı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Müdürlük kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Elazığ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve çevre iller için yaptığı uyarının ardından, il genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezleri tarafından yapılacak meteorolojik uyarıların yetkililer ve ilgililer tarafından yakından takip edilmesi, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması hususu önem arz etmektedir. Yağışlara bağlı olarak, sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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