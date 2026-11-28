Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgede etkili olması beklenen yağışların Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak biçiminde görüleceği tahmin ediliyor.

Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yer alan Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve kar biçiminde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve tedbir almaları gerektiğini bildirdi.