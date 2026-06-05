Milas'ta Belediye kıyı işgallerine ve kaçak iskelelere son veriyor - Son Dakika
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Milas'ta Belediye kıyı işgallerine ve kaçak iskelelere son veriyor

Milas\'ta Belediye kıyı işgallerine ve kaçak iskelelere son veriyor
05.06.2026 12:44  Güncelleme: 12:46
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Deniz sezonunun başlamasıyla Milas Belediyesi, Kazıklı Mahallesi'nde mevzuata aykırı iskeleleri iş makineleriyle sökerek kıyı alanını halkın kullanımına açtı.

Deniz sezonunun başlaması ile birlikte Milas ilçesinde belediye kıyı kontrollerine başladı. Kazıklı'da denetim yapan Milas Belediyesi ekipleri mevzuata aykırı iskeleleri iş makineleri ile sökerek alanı halka bıraktı.

Türkiye'de en fazla kıyı şeride sahip illerin başında gelen Muğla'da yaz sezonu ile birlikte yerel yönetimler halkın daha rahat denize girebilmesi için çalışma başlattı. Bu çerçevede Milas Belediyesi ekipleri Kazıklı Mahallesi kıyı alanında yapılan tespitler doğrultusunda, mevzuata aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen kaçak iskelelerin yıkım ve kaldırma işlemi yaptı. Uygulama vatandaşları memnun ederken Milas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Yasal süreçleri tamamlanan uygulama kapsamında; kıyıların mevzuata uygun kullanılması, kamuya ait alanların korunması ve sahil şeridindeki düzensiz yapılaşmanın önlenmesi amacıyla çalışmalarımızı titizlikle yürütüyor, bu konuda gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Milas Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Milas'ta Belediye kıyı işgallerine ve kaçak iskelelere son veriyor - Son Dakika

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