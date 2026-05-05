Miliç Sahili yaza hazırlanıyor

05.05.2026 16:06  Güncelleme: 16:08
Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme'de Kadınlar Plajı, Terme Evi ve Düğün Salonu olmak üzere üç önemli çalışmayı tamamlayarak Miliç Sahili'ni şehrin en gözde sosyal destinasyonlarından birine dönüştürüyor. Çalışmalarda sona gelindiğini müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "17 ilçemizin tamamında ihtiyaçlara göre şekillenen projeler üretmeye devam ediyoruz. Terme'nin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak adına da yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Samsun'da sosyal, kültürel ve turizm odaklı yatırımlarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme'de önemli çalışmalara imza atıyor. Terme'nin en güzel noktalarından biri olan Miliç Sahili, Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri ile daha güçlü bir yaşam alanına dönüşüyor. Sahilin güzelliğini taçlandıracak Kadınlar Plajı Projesi, Terme Evi ve Düğün Salonu restorasyonunda ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kadınlar plajı ve havuzu

Büyükşehir Belediyesi eşsiz doğal güzelliğiyle ünlü Miliç Sahili'ne kadınlar plajı kazandırıyor. Modern altyapısı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla sahile yeni bir değer katacak plaj kadınların huzurla ve keyifle vakit geçirebileceği özel bir yaşam alanı olacak. 30 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde yükselen projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Projede plaj, soyunma kabinleri, duş alanları, dinlenme alanları, kafe, spor alanları ve oyun parkı yer alıyor. Plajın sezona kadar tamamlanması planlanırken proje kapsamında bir de kadınlar havuzu ve çocuk havuzu inşa ediliyor.

Terme Evi

Uzun sahil şeridi, temiz denizi ile turizmin en güzel lokasyonlarından biri olan Miliç'te bulunan Terme Evi de Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. Tarihi kimliği korunarak modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden tasarlanan Terme Evi de yeni haliyle göz kamaştıracak. Yüzde 95'i tamamlanan restorasyon sürecinin ardından Terme Evi yeşille mavinin atmosferinde pidesi, tiridi ve diğer tüm lezzetleriyle misafirlerini ağırlayacak.

Düğün salonu

Miliç Sahili'nde yer alan mevcut düğün salonu da Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek daha modern, daha konforlu ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya kavuşturuluyor. Yüze 70'i tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından Miliç Düğün Salonu, en güzel anların daha nezih bir ortamda yaşatılacağı bir mekan olarak hizmet verecek.

"Terme'nin potansiyelini daha ileri taşıyacağız"

Çalışmalarda sona gelindiğini müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "17 ilçemizin tamamında ihtiyaçlara göre şekillenen projeler üretmeye devam ediyoruz. Terme'nin sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak adına da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Terme'de üç önemli çalışmayı eş zamanlı yürütüyoruz. Kadınlar Plajı, Terme Evi ve Düğün Salonu ile hem Miliç'in cazibesini artırmak hem de Termeli hemşehrilerimize güzel bir sosyal alan sunmak istedik. Miliç, Karadeniz'in doğasıyla iç içe, sakin bir atmosfer. Biz de Miliç Sahili'nin doğal güzelliğini projelerle buluşturuyor, bölgeyi hem estetik hem de sosyal açıdan zenginleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımların ilçemize ve Termeli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

