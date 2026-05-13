Elazığ\'da Millet Bahçesi\'ne bahar bakımı

13.05.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Elazığ Belediyesi, vatandaşların daha temiz, daha düzenli ve daha konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla Millet Bahçesi'nde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bahar aylarının gelmesiyle birlikte kent genelindeki yaşam alanları ve parklarda yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu doğrultuda ekipler tarafından Millet Bahçesi'nde kapsamlı bir bakım, onarım ve yenileme çalışması uygulanıyor. Özellikle çocuk oyun gruplarında temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirilirken, oyun alanlarının daha güvenli, rahat ve konforlu bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Ekipler, süs havuzlarında da detaylı temizlik işlemleri yaparken, havuzların düzenli bakımının sağlanmasıyla birlikte hem görsel estetiğin korunması hem de çevre temizliğinin artırılması amaçlanıyor. Öte yandan park genelindeki çiçek ve bitkilerin bakımı da titizlikle sürdürülüyor. Mevsimlik çiçek dikimi, peyzaj düzenlemeleri, çim biçme ve yeşil alan çalışmalarıyla Millet Bahçesi yaz aylarına hazırlanıyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların ortak yaşam alanlarını daha sağlıklı ve rahat bir şekilde kullanabilmesi için Millet Bahçesi'nde bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. - ELAZIĞ

