Minik çevreciler Mavi Bayrak'la tanıştı - Son Dakika
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Minik çevreciler Mavi Bayrak'la tanıştı

Minik çevreciler Mavi Bayrak\'la tanıştı
14.06.2026 11:20  Güncelleme: 11:21
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, Cengiz Topel Anaokulu öğrencilerine Mavi Bayrak ve geri dönüşüm uygulamalarını tanıtarak çevre bilinci kazandırdı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, doğa sevgisi ve çevre bilincini çocuklara erken yaşta aşılamak amacıyla Cengiz Topel Anaokulu öğrencilerine Mavi Bayrak ve geri dönüşüm uygulamalarını tanıttı.

Muratpaşa Belediyesi'nin gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle yıl boyunca düzenlediği çevre eğitimleri ve teknik geziler kapsamında bu kez minik çevreciler ağırlandı. Muratpaşa Belediyesi koordinasyonunda, Miracle Resort Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mavi Bayrak teknik gezisine katılan Cengiz Topel Anaokulu öğrencilerine, denizlerin ve plajların temizliğini simgeleyen Mavi Bayrak uygulaması anlatıldı. Ayrıca bir plajın Mavi Bayrak alabilmesi için taşıması gereken çevre ve temizlik kriterleri hakkında bilgi verildi. Gezi kapsamında çocuklara atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm materyallerinin çevre kirliliğinin önlenmesindeki önemi uygulamalı örneklerle gösterildi. Minik çevrecilere ayrıca güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için cankurtaran bayraklarının renklerinin anlamları hakkında da bilgi verildi. Görevli profesyonel ekipler, kullandıkları cankurtaran ekipmanlarını tanıttı ve muhtemel acil durumlarda yapılması gerekenleri minik çevrecilerle paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Antalya, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Minik çevreciler Mavi Bayrak'la tanıştı - Son Dakika

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