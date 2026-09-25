Minik eller ve yöneticiler kolları sıvadı, okulda tadilat yapıldı - Son Dakika
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Minik eller ve yöneticiler kolları sıvadı, okulda tadilat yapıldı

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Minik eller ve yöneticiler kolları sıvadı, okulda tadilat yapıldı
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Sivas’ın Altınyayla ilçesinde eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından ilçe yönetimi ve öğrenciler tarafından okullarda çevre temizliği yapılarak duvarlar boyandı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından ilçe yönetimi ve öğrenciler tarafından okullarda çevre temizliği yapılarak duvarlar boyandı.

Altınyayla Şehit Zekeriya Demirkaynak Ortaokulu'nda bahçe duvarı boyama ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Kaymakam Ahmet Baz, Altınyayla Belediye Başkanı Sezai Subaşı ve ilçe protokolü katıldı. Programda ilk olarak öğrencilerle beraber çevre temizliği yapan yöneticiler okul etrafında bulunan çöpleri topladı. Çevre temizliğinin ardından yöneticiler öğrencilerle beraber boya rulosunu ellerine alarak okulun bahçe duvarlarını boyadılar.

Etkinliğin amacının çocuklara çevre temizliği bilincini aşılamak olduğunu söyleyen Altınyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersin Doğan, "Bugün ilçe protokolünün katılımıyla öğrencilerle beraber güzel bir çevre temizliği etkinliği yaptık. İlk olarak öğrencilerle çevreyi temizlemek adına çöpleri topladık. Akabinde okulumuzun bahçe duvarını güzelleştirmek için duvarları boyadık. Çocuklarımıza çevre temizliği bilincini katmak, sorumluluk almalarını sağlamak ve doğaya sahip çıkmaları adına güzel bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Kaynak: İHA
AltınyaylaSivasÇevreSon Dakika

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