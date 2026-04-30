Minik öğrencilerden anlamlı proje: kapı kapı dolaşıp atık pil topladılar - Son Dakika
Minik öğrencilerden anlamlı proje: kapı kapı dolaşıp atık pil topladılar

Minik öğrencilerden anlamlı proje: kapı kapı dolaşıp atık pil topladılar
30.04.2026 17:29  Güncelleme: 17:31
Karabük'te ilkokul öğrencileri, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Karabük'te ilkokul öğrencileri, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Belen İlkokulu öğrencileri, mahallelerinde kapı kapı dolaşarak vatandaşlardan topladıkları atık pilleri Karabük Belediyesi'ne teslim etti. Belediye ekiplerince teslim alınan atık piller geri dönüşüm sürecine dahil edilirken, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı çeşitli hediyeler verildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, öğrencilerin çevreye yönelik hassasiyetinin takdire şayan olduğunu belirtti.

Başkan Çetinkaya, "Evlatlarımızın sergilediği bu örnek davranış, çevre bilincinin en güzel yansımalarından biri. Atıkların kaynağında toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması adına ortaya konulan bu gayret son derece kıymetli. Çocuklarımızın bu hassasiyeti gelecek adına bizlere umut veriyor. Kendilerini ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Atık pillerin doğaya bırakılması halinde çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çeken Çetinkaya, bu tür çalışmaların çocuklarda erken yaşta çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilincinin gelişmesine önemli katkı sağladığını vurguladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Minik öğrencilerden anlamlı proje: kapı kapı dolaşıp atık pil topladılar - Son Dakika

ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı
Putin Trump’ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez Putin Trump'ı İran’a kara operasyonu konusunda uyardı: Kabul edilemez
Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı Ankara’da ahırdan kaçan kurbanlıklar oto tamirciye daldı
Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki Barolar Birliği’nden meslektaşlarının öldürülmesine sert tepki
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

18:27
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş’a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
Özgürlüğüne yeni kavuşan Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası
18:14
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen ceza
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza
17:55
Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi
16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA: Minik öğrencilerden anlamlı proje: kapı kapı dolaşıp atık pil topladılar - Son Dakika
Advertisement
