Minik öğrencilerden anlamlı proje: kapı kapı dolaşıp atık pil topladılar

Karabük'te ilkokul öğrencileri, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Belen İlkokulu öğrencileri, mahallelerinde kapı kapı dolaşarak vatandaşlardan topladıkları atık pilleri Karabük Belediyesi'ne teslim etti. Belediye ekiplerince teslim alınan atık piller geri dönüşüm sürecine dahil edilirken, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı çeşitli hediyeler verildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, öğrencilerin çevreye yönelik hassasiyetinin takdire şayan olduğunu belirtti.

Başkan Çetinkaya, "Evlatlarımızın sergilediği bu örnek davranış, çevre bilincinin en güzel yansımalarından biri. Atıkların kaynağında toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması adına ortaya konulan bu gayret son derece kıymetli. Çocuklarımızın bu hassasiyeti gelecek adına bizlere umut veriyor. Kendilerini ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Atık pillerin doğaya bırakılması halinde çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğuna dikkat çeken Çetinkaya, bu tür çalışmaların çocuklarda erken yaşta çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilincinin gelişmesine önemli katkı sağladığını vurguladı. - KARABÜK