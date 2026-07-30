Minnetli Mahallesi’nde Hayat Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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Minnetli Mahallesi’nde Hayat Yeniden Başlıyor

Minnetli Mahallesi’nde Hayat Yeniden Başlıyor
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Kozan'ın Minnetli Mahallesi, yangın ve depremin ardından yeniden yeşeriyor, evler yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesi Minnetli Mahallesi, 2020'de orman yangını ve 2023'te depremin ardından iki büyük afeti atlatıp yeniden ayağa kalktı. Yangında büyük bölümü zarar gören ormanlık alanlar yeniden yeşerirken, depremde ağır hasar gören evlerin yerine yapılan afet konutlarıyla mahallede hayat normale döndü.

Kozan ilçesine bağlı Minnetli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 2020'de orman yangını ve 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremi ile iki büyük afet yaşadı. Afetlerin ardından ayağa kalkan mahallede yeniden yeşeren ormanlar ve yüzde 80'i tamamlanan deprem konutları dron ile havadan görüntülendi.

"Sağlık olduğu müddetçe her şeyin yeniden yerine geldiğini gördük"

Minnetli Mahallesi Muhtarı İzzet İnce, iki büyük afeti art arda yaşadıklarını belirterek, "23 Ağustos'ta köyümüzde çıkan ve Kuyubeli'nden mahallemize kadar ulaşan yangında ormanımızın yaklaşık yüzde 50'si yandı. Çok şükür bugün yeniden yeşile büründü. Ardından 25 Temmuz'da merkez üssü Minnetli olan depremi yaşadık. Depremde 44 evimiz ağır hasar aldı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, deprem konutlarının yaklaşık yüzde 80'i tamamlandı. Sağlık olduğu müddetçe her şeyin yeniden yerine geldiğini gördük. Halkımız yeniden üretime başladı, huzur içinde yaşamını sürdürüyor" dedi.

"Zor günlerin ardından köyümüz yeniden normale döndü"

Mahallelerinin Trabzon hurması üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden İnce, "Türkiye'deki Trabzon hurmasının önemli bir bölümü Adana'da yetişiyor. Bunun da önemli kısmını bizim köyümüz karşılıyor. Ürünlerimiz yetişiyor, hasadı yapılıyor. Yaşanan yangın bizim köyümüzden kaynaklanmadı. Kuyubeli'nden başlayıp mahallemize, oradan da Acarmantaş'a kadar ulaşan büyük bir yangındı. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun. Özellikle bu dönemde yangınlara karşı çok daha duyarlıyız. Deprem de bizleri çok korkuttu. Zor günlerin ardından köyümüz yeniden normale döndü" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Yeter İnce ise, deprem sonrası umutsuzluğa kapıldıklarını ancak devlet desteğiyle yeniden yuvalarına kavuştuklarını belirterek, "Evler yapılmaz diyorduk ama çok şükür evlerimiz yapıldı. Hayat yeniden normale döndü. En önemlisi canımız sağ" ifadelerini kullandı.

Yayla sezonunda mahalleye döndüklerini söyleyen Mesute Kubat, "Deprem döneminde 3-4 aile birlikte yaşadık. Çok zor günler geçirdik. Ama bugün ormanlarımız yeniden yeşerdi, evlerimiz yapıldı. Eski hayatımıza döndük, mutluyuz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Minnetli Mahallesi’nde Hayat Yeniden Başlıyor - Son Dakika

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